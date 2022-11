Calciomercato Milan – Okafor, obiettivo estivo per l’attacco: il punto

Noah Okafor, attaccante del RB Salisburgo, obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2023. Da affiancare ai bomber avanti con l'età

Daniele Triolo

Noah Okafor è l'obiettivo principale del Milan per il calciomercato estivo 2023 come rinforzo in attacco. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

Calciomercato Milan, Okafor in attacco per la stagione 2023-2024? — L'esigenza di intervenire in attacco, in vista della prossima stagione, ha commentato la 'rosea', nasce dalle considerazioni sull'età del centravanti titolare del Milan, ovvero Olivier Giroud. E, a maggior ragione, anche di Zlatan Ibrahimović, il cui futuro al momento è ancora incerto.

Alle loro spalle, è vero, cresce bene Marko Lazetić, classe 2004. Ma va colmato il vuoto generazionale in area. Serve una punta che sia giovane, ma non troppo. Esperta, ma con una carriera davanti. L'identikit perfetto, insomma, di Okafor, classe 2000, quindi 22 anni compiuti a maggio, attualmente impegnato ai Mondiali in Qatar con la Svizzera.

Già 100 presenze e 34 gol a soli 22 anni appena compiuti — In questa stagione, finora, 7 gol in 14 presenze con il suo club di appartenenza, il RB Salisburgo e una carriera, recente, che ne fa un profilo da Milan. Ha già toccato quota 100 presenze con gli austriaci, con 34 reti all'attivo. In Europa, 30 partite e 8 gol. Un attaccante, dunque, sul quale vale sicuramente la pena investire. Mercato Milan, clamoroso scambio con l'Inter? Le ultime news >>>