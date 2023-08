Calciomercato Milan – Okafor e Colombo non bastano: serve un bomber

Milan, Okafor si trova meglio da esterno a sinistra — Okafor può giocare un po' al posto di Giroud, è vero, ma è soprattutto un attaccante esterno, che parte da sinistra: il sostituto naturale di Rafael Leão. E in Monza-Milan, quando mister Stefano Pioli ha cambiato in corsa il suo tridente d'attacco, infatti, lo ha inserito proprio in quella zona.

Con Colombo in mezzo al posto del francese. Giocasse Okafor da centravanti, il Milan dovrebbe modificare il suo modo di giocare. Non dovrebbe farlo, invece, qualora giocasse sempre Colombo da vice-Giroud. 'Tuttosport', però, si è domandato se il numero 29 rossonero - 5 gol alla sua prima stagione nella massima serie con il Lecce - sia effettivamente pronto per il palcoscenico milanista.

Colombo punta centrale, ma ancora inesperto — Il Diavolo lo ha riportato a casa con l’idea di tenerlo come terza punta. Una “posizione” che probabilmente si sposa meglio con le sue attuali possibilità, ma che conseguentemente rischia di frenarne la crescita, considerando che dovrebbe fare molto panchina. E infatti lo stesso Colombo, da quanto è emerso nelle ultime due settimane, preferirebbe giocare un’altra stagione in prestito altrove. Per poi tornare pronto a Milanello nel 2024.

Lo cercano Cagliari, lo stesso Lecce e il Genoa. Con Divock Origi già in uscita, Okafor più esterno e Colombo in prestito nella massima serie, al Milan un bomber servirà davvero. Chi prendere? A Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada il difficile compito di fornire una risposta esaustiva. Una cosa è certa: Giroud non potrà giocare tutte le partite come l'anno passato.