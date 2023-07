Calciomercato Milan – Okafor day. Chukwueze, ci siamo. Uscite in vista

Tantissime notizie sul calciomercato del Milan pubblicate sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 22 luglio 2023. Ma è nel corso della giornata, più che altro, che sono arrivate succulenti novità sui movimenti di mercato dei dirigenti rossoneri, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, soprattutto per quanto concerne le operazioni in entrata. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.