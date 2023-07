Quotidiani sportivi, le prime pagine: Lukaku, Lautaro e David

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Romelu Lukaku, il quale avrebbe provato a riallacciare i contatti e i rapporti con l'Inter. Trovando, però, un muro da parte della società nerazzurra e dal Presidente Steven Zhang. In alto, sotto la testata, si parla del pirotecnico calciomercato estivo del Milan: i rossoneri chiudono un'operazione lampo per Noah Okafor (stamattina visite mediche) con il RB Salisburgo e si preparano a prendere anche Samuel Chukwueze dal Villarreal. Con loro, ben sette volti nuovi a Milanello. E non è ancora finita. Notte di terrore per Gianluigi Donnarumma, ex rossonero oggi al PSG: il portiere rapinato in casa a Parigi con la compagna Alessia. A proposito di PSG: escluso Kylian Mbappé dalla tournée in Giappone. La cessione al Real Madrid è sempre più vicina: per rimpiazzarlo Rasmus Højlund (Atalanta) o Dušan Vlahović (Juventus). I bianconeri, intanto, insistono con il Barcellona per il prestito di Franck Kessié.