Calciomercato Milan – Oggi è la giornata chiave per Giroud

Olivier Giroud è vicinissimo al Milan: i rossoneri hanno trovato il vice di Zlatan Ibrahimovic in questa sessione di calciomercato

Riccardo Varotto

Il Milan ha praticamente chiuso la trattativa con il Chelsea per ottenere Olivier Giroud in questa sessione di calciomercato. I rossoneri verseranno nelle casse dei Blues una cifra intorno al milione di euro più uno di bonus, mentre il giocatore percepirà uno stipendio di 3,5 milioni di euro a stagione per due anni.

L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea come quella di oggi potrebbe essere la giornata chiave per ottenere il "sì" definitivo. I contatti tra Milan e Chelsea sono continui e la fumata bianca arriverà presto. Mancano solo alcuni dettagli da limare anche se le cifre sono già state accordate.

Il francese è attualmente in vacanza, appena tornerà svolgerà le visite mediche di rito e metterà la firma sul nuovo contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2023. L'affare Giroud non suscita particolare entusiasmo nei tifosi del Milan, almeno per il momento. L'attaccante francese viene visto come un Mandzukic-bis, ossia un giocatore sul viale del tramonto che non darà un grande contributo al Diavolo.

Come spiegato in un pezzo di ieri, i due giocatori arrivano da momenti di carriera completamente diversi. Giroud gioca ancora ad alti livelli sia con la maglia del Chelsea che con la Francia, mentre il croato era lontano dal calcio che conta da un paio d'anni.