Milan, Giroud è diverso da Mandzukic: ecco le differenze tra i due

I tifosi del Milan non sembrano entusiasti dell'arrivo di Olivier Giroud: il francese è paragonato a Mario Mandzukic. Ma ci sono differenze

Il Milan ha praticamente chiuso la trattativa con il Chelsea per Olivier Giroud : ai Blues andrà un indennizzo di circa 1 milione di euro più bonus , mentre il giocatore firmerà un biennale da 3,5 milioni di euro a stagione . I tifosi rossoneri non sembrano molto entusiasti per questo acquisto: l'operazione viene ritenuta simile a quella che ha portato Mario Mandzukic alla corte di Stefano Pioli la scorsa stagione. Il contributo del croato è stato nullo durante la seconda parte del campionato: l'ex attaccante della Juventus ha collezionato una decina di presenze, molte delle quali da subentrato, senza mai segnare.

La Gazzetta dello Sport però ci tiene a sottolineare alcune differenze tra Giroud e Mandzukic: sebbene l'età dei due giocatori sia la stessa, il percorso dei due attaccanti negli ultimi anni è completamente diverso. Giroud è reduce da una Champions League vinta con la maglia del Chelsea: non sarà stato uno dei perni della squadra di Tuchel, ma il suo contributo c'è stato. Non va dimenticata la splendida rovesciata segnata contro l'Atletico Madrid agli ottavi, così come bisogna ricordare i 4 gol segnati contro il Rennes nella fase a gironi. Diverso il percorso di Mandzukic: il croato ha disputato solamente 10 partite con la maglia dell'Al-Duhail in tutto il 2020.