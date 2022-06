Calciomercato Milan – Rossoneri pronti a formulare l’offerta per Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan sarebbe pronto a formulare un'offerta per Nicolò Zaniolo della Roma

Enrico Ianuario

Il Milan non molla la presa per Nicolò Zaniolo. Come abbiamo già riportato alcuni giorni fa, l'interesse dei rossoneri per il numero 22 giallorosso è reale. L'edizione odierna di 'Repubblica' conferma la nostra indiscrezione, con Paolo Maldini che sarebbe pronto a presentare la prima offerta ufficiale alla Roma.

Zaniolo, riporta il quotidiano, sta bene nella Capitale, ma è deluso dalla società perché non ha ancora ricevuto un'offerta per il rinnovo del contratto. Ritornando al Milan, i rossoneri potrebbero inserire una contropartita per abbassare la cifra richiesta dalla Roma. I capitolini, dal canto loro, sarebbero interessati a Tommaso Pobega, calciatore che è rientrato a Milanello dopo aver giocato in prestito al Torino nella stagione appena conclusa.

I rossoneri vorrebbero non privarsi del centrocampista, ritenuto un profilo idoneo per il presente del Milan ma soprattutto per il futuro. La decisione, comunque, sarà della Roma che dovrà decidere se lasciar partire il proprio gioiello per finanziare il mercato in entrata del club giallorosso. Incontro Milan-Real Madrid in vista: le ultime news di mercato >>>