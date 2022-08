Calciomercato Milan, offerta del Verona per Onana: no del Bordeaux

Jean Onana, centrocampista del Bordeaux seguito dal Milan, avrebbe su di sé gli occhi del Verona: prima offerta scaligera rifiutata dai Girondini. Il club francese, come noto, è retrocesso in Ligue 2 e versa in difficoltà economiche. Una partenza di Onana, dunque, potrebbe leggermente risollevare la situazione finanziaria.