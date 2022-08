Calciomercato Milan – Interessa Onana: positivi i colloqui con i suoi agenti

Il Milan è al lavoro sul mercato per trovare un nuovo centrocampista. Dopo l'addio di Kessie, e aver visto sfumare i colpi Renato Sanches e Chukwuemeka, la situazione in quella zona del campo per i rossoneri si è aggravata ulteriormente dopo l'infortunio rimediato ieri da Sandro Tonali. Per il numero 8 del Milan, uscito anzitempo durante la gara amichevole contro il Vicenza, si teme uno stiramento, anche se gli esami strumentali di domani confermeranno o meno l'entità dell'infortunio. Urge, dunque, un rinforzo.