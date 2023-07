Calciomercato Milan – Prima offerta del Diavolo per Veliz | News

Il Milan avrebbe presentato una prima offerta per Alejo Veliz, nuovo obiettivo del Diavolo per il reparto d'attacco

Negli ultimi giorni in casa Milan è avanzato un nome in particolare per il reparto d'attacco, quello di Alejo Veliz. Il centravanti del Rosario Central sembra essere il profilo giovane ricercato dalla dirigenza rossonera, sebbene la concorrenza di Lazio e Napoli sia forte.