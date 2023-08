Calciomercato Milan – Dal Belgio: “Rifiutata un’offerta del Torino per Origi”

Secondo quanto riferito dal giornalista belga Sven Claes sarebbe confermata la trattativa tra Milan e Burnley per Divock Origi. Ma non solo, perché come anticipato in mattinata da Matteo Moretto della testata 'Relevo' e da Gianluca Di Marzio, vivo sarebbe anche l'interesse del Torino. I granata avrebbero anche presentato un'offerta al Diavolo per un prestito con diritto di riscatto, che è stata rigettata. Claes aggiunge poi come il club rossonero non sarebbe intenzionato a vendere l'ex Liverpool all'estero.