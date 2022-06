Calciomercato Milan – Dybala, ecco l’offerta presentata dai rossoneri

Paulo Dybala obiettivo di calciomercato del Milan? Congelato dall'Inter, la 'Joya' potrebbe dover cercare un'altra sistemazione. Il punto

Paulo Dybala può diventare un obiettivo di del Milan? Sebbene la 'Joya' piaccia molto a Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, alla nostra redazione non risultano contatti tra il Diavolo e l'entourage del calciatore argentino. Non si placano, però, i 'rumors' che vorrebbero Dybala nel mirino del club di Via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan: Dybala può approdare in rossonero?

Questo perché il classe 1993, dopo l'addio alla Juventus, deve ancora trovare una squadra. Nessun club, infatti, pare intenzionato a soddisfare le sue richieste di ingaggio. Inizialmente Dybala chiedeva un contratto pluriennale da ben 10 milioni di euro netti all'anno! Follia, anche se si sposta a parametro zero (o quasi, viste le commissioni per il suo agente Jorge Antun).

Secondo quanto riferito da 'Repubblica' oggi in edicola, l'Inter ha congelato la trattativa per Dybala perché prima delle fare delle cessioni e sfoltire, in particolare, il reparto avanzato. I nerazzurri, ad ogni modo, gli hanno offerto un contratto da 6 milioni di euro che non è stato ancora accettato dall'argentino.

Il Milan, in base a queste voci di calciomercato riportate dal quotidiano nazionale, avrebbe offerto invece a Dybala un contratto da 4 milioni di euro netti all'anno. Negli ultimi giorni l'ex numero 10 della Juventus (che in Argentina dicono essersi pentito per com'è andata a finire la storia con la 'Vecchia Signora') si sarebbe anche offerto alla Roma.

