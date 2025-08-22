Il Milan non si sta muovendo unicamente in entrata, ma anche sul fronte delle uscite e in tal senso nelle ultime ore sono emerse importanti novità in merito al possibile trasferimento di Samuel Chukwueze al Fulham. L'esterno nigeriano, che già con Paulo Fonseca e Sérgio Conceicao non ha trovato tantissimo spazio, non sembra centrale nemmeno nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Per questo motivo potrebbe anche lasciare in questi ultimi giorni del calciomercato estivo, con il club inglese che da qualche tempo ha espresso il proprio interesse, come già era avvenuto in passato tra l'altro.
Calciomercato Milan, offerta del Fulham per Chukwueze: ecco tutti i dettagli
Il Fulham avrebbe presentato una prima offerta al Milan per il trasferimento di Samuel Chukwueze: ecco tutti i dettagli in merito
Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'calciomercato.com'. Secondo quanto riferito, infatti, in queste ore il Fulham avrebbe presentato una prima offerta al Milan per l'esterno nigeriano. Questa consisterebbe in un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi eventualmente in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Non si parla, quindi, di soldi in questa fase, anche perché la formula proposta non lo prevede. I rossoneri, comunque, non avrebbero ancora risposto alla società inglese per questo primo approccio per l'ex Villarreal.
