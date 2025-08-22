Il Milan non si sta muovendo unicamente in entrata, ma anche sul fronte delle uscite e in tal senso nelle ultime ore sono emerse importanti novità in merito al possibile trasferimento di Samuel Chukwueze al Fulham. L'esterno nigeriano, che già con Paulo Fonseca e Sérgio Conceicao non ha trovato tantissimo spazio, non sembra centrale nemmeno nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Per questo motivo potrebbe anche lasciare in questi ultimi giorni del calciomercato estivo, con il club inglese che da qualche tempo ha espresso il proprio interesse, come già era avvenuto in passato tra l'altro.