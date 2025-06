Calciomercato Milan, occhio alla situazione Dodo: stallo rinnovo

Calciomercato Milan, Dodo potrebbe essere un colpo per la difesa rossonera? Rinnovo con la Fiorentina in stallo. Le ultime novità

Continua lo stallo per il prolungamento di Dodo . La Fiorentina, scrive 'Il Corriere dello Sport', avrebbe fatto la sua offerta al giocatore, che starebbe riflettendo attentamente sulla risposta. Secondo il quotidiano, la Viola non considererebbe una priorità il rinnovo di Dodo. La squadra dovrebbe risolvere altre magagne e sistemare questioni più impellenti. Il rinnovo del terzino potrebbe scendere nella lista delle priorità, visto che la scadenza del suo contratto è fissata a giugno 2027.

Calciomercato Milan, Dodo: rinnovo in stallo con la Fiorentina. Occhio ai rossoneri

Dodo, si legge, potrebbe cercare delle soluzioni diverse in questo calciomercato. Occhio al Milan, che avrebbe sempre manifestato il suo gradimento per il terzino brasiliano, mentre in Spagna ci sarebbe il Barcellona di Hans-Dieter Flick, che sarebbe un suo grande estimatore del difensore viola.