Calciomercato Milan, occhi su Gila: scout rossoneri avvistati all'Olimpico

Mario Gila è uno dei giocatori che il Milan sta seguendo con maggiore attenzione per rinforzare la propria retroguardia in vista della prossima stagione. Il centrale spagnolo piace da tempo alla dirigenza rossonera, che sta valutando se affondare il colpo. I 185 centimetri di altezza e la velocità fulminea che gli permette di recuperare profondità con estrema facilità lo rendono il prototipo del difensore moderno.