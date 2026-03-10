Calciomercato Milan, occhi su Gila: scout rossoneri avvistati all'Olimpico

Dagli spalti dell'Olimpico arrivano segnali che riaccendono la pista che porta a Mario Gila: il retroscena di Lazio-Sassuolo fa sognare i tifosi rossoneri
Mario Gila è uno dei giocatori che il Milan sta seguendo con maggiore attenzione per rinforzare la propria retroguardia in vista della prossima stagione. Il centrale spagnolo piace da tempo alla dirigenza rossonera, che sta valutando se affondare il colpo. I 185 centimetri di altezza e la velocità fulminea che gli permette di recuperare profondità con estrema facilità lo rendono il prototipo del difensore moderno.
Calciomercato Milan, osservatori all'Olimpico per seguire Gila
Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira su X, alcuni talent scout del Milan sarebbero stati avvistati allo Stadio Olimpico durante Lazio-Sassuolo per seguire da vicino la gara di Mario Gila. Un segnale che conferma, anzi rafforza, l'interesse del Diavolo per il difensore biancocelste. Ecco, di seguito, il tweet pubblicato da Schira.