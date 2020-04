Calciomercato Milan – Occhi su David Silva: i suoi numeri in stagione

CALCIOMERCATO MILAN – La notizia è di quelle importanti: il Milan è sulle tracce di David Silva.

Il capitano del Manchester City è in scadenza di contratto a fine giugno, e potrebbe liberarsi a zero. Un colpo che farebbe gola a tanti club visto il potenziale che Silva (qui il suo profiling) ha dimostrato nel corso della sua carriera. Vero è, che lo spagnolo ormai ha 34 anni, ma è anche vero che la sua tecnica, il suo carisma, la sua esperienza e il suo curriculum, farebbero molto comodo a un club che da anni sta cercando di ripartire, come appunto il Milan.

La sua stagione, vissuta fra alti (all’inizio) e bassi (da metà novembre in avanti), fa registrare complessivamente 28 presenze fra tutte le competizioni, con 3 gol e 8 assist. David Silva, che può giocare in tutte le posizioni da trequartista, possiede un sinistro sopraffino che potrebbe riaccendere l’entusiasmo del pubblico di San Siro.

Oltre al mercato dei giocatori, c’è da pensare alla panchina in casa Milan. Continua a leggere per conoscere quali sono le ultime notizie al riguardo >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓