Milan, se non arriva Rangnick il piano B è Campos

NEWS MILAN – Il Milan aspetta Ralf Rangnick ma non in eterno. Se, infatti, il dirigente tedesco non dovesse far sapere al più presto la propria decisione in merito al futuro, il club rossonero avrebbe già individuato il piano B. E sarebbe un vecchio pallino.

Elliott e Gazidis, infatti, avevano già sondato il terreno per Luis Campos, 55enne direttore dell’area tecnica del Lille un anno fa, quando era ormai chiaro l’addio di Leonardo. Poi non se ne fece nulla. Ma ora quell’idea potrebbe tornare di moda, con l’ex dirigente del Monaco che avrebbe anche il piacere di ritrovare in rossonero Geoffrey Moncada, ora a capo dell’area scouting.

Campos ha portato il Lille in Champions League la passata stagione, vendendo in estate i talenti di Pepé, Rafael Leao e Thiago Mendes per la bellezza di 145 milioni totali. Ne ha reinvestiti 90, prendendo Osimhen, Bradaric e Renato Sanches. Beh, il Lille prima dello stop era quarto in classifica, segno di come si possa investire, incassando tanto, sistemare i bilanci e rimanere competitivi allo stesso tempo. Intanto, ecco il messaggio del Milan per Paquetà>>>

