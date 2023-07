Calciomercato Milan – Gli occhi dei rossoneri su un trequartista tedesco

Eppure, non vi sarebbe solo l'interesse del Milan. In Germania parlano di un Borussia Mönchengladbach intenzionato ad acquistare il talentuoso trequartista. Ma non solo, poiché ad osservarne la situazione vi sarebbe anche la Juventus. Con un contratto in scadenza a giugno 2024, l'Hertha Berlino lo valuta circa 3 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, nuovo nome per la fascia destra >>>