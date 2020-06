Calciomercato Milan – Occasione Kubo in prestito dal Real Madrid

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, che ha ripreso le indiscrezioni lanciate in Spagna da ‘Cadena Ser‘, il Milan sarebbe sulle tracce di Takefusa ‘Take’ Kubo, classe 2001, esterno offensivo destro (ma anche trequartista) giapponese di proprietà del Real Madrid.

Kubo, attualmente in prestito nella fila del Mallorca, club con cui ha segnato, finora, 3 gol e fornito 3 assist in 30 gare tra Liga e Coppa del Re, è considerato un elemento di grande prospettiva futura dalle ‘Merengues‘, le quali, infatti, non vorrebbero cedere il calciatore a titolo definitivo nella prossima stagione.

Discorso diverso, invece, per un trasferimento con la formula del prestito, magari ad un club che disputerà le prossime competizioni europee. Milan avvisato: Kubo si può prendere. DALLA SPAGNA, INTANTO, ACCOSTANO IL DIAVOLO AD UN ALTRO CENTROCAMPISTA DEL REAL MADRID >>>