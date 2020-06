Calciomercato Milan – Dalla Spagna: rossoneri in pole per Kubo

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito, in Spagna, da ‘Cadena SER‘, il Milan sarebbe in pole position per avere a disposizione, nella prossima stagione, il giapponese Takefusa ‘Take’ Kubo.

Kubo, classe 2001, è un attaccante esterno in grado di giocare anche da trequartista: dopo essere passato anche dalle giovanili del Barcellona, oggi è di proprietà del Real Madrid.

L’attuale stagione, però, Kubo la sta giocando in prestito nella fila del Mallorca, club con cui, finora, ha collezionato 30 presenze tra Liga e Coppa del Re, segnando 3 gol e fornendo 3 assist.

Il Milan rileverebbe Kubo con la formula del prestito: le ‘Merengues‘ lo girerebbero volentieri al Diavolo perché vorrebbero che il fantasista nipponico partecipasse ad una competizione europea il prossimo anno. QUESTE LE ULTIME SUL RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>