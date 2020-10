Calciomercato Milan – Occasione Kubo: il Real Madrid alleato rossonero

Ultime Mercato AC Milan: Kubo, possibile prestito a gennaio

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – L’asse di mercato tra Milan e Real Madrid continua a essere caldissimo. I rossoneri dopo aver comprato Theo, hanno in ballo la situazione di Brahim. I dialoghi sono continui e a gennaio si potrebbe aggiungere anche Takefusa Kubo ai giocatori di passaggio da Madrid a Milano. L’ala giapponese è stato nel mirino già nell’ultima sessione e potrebbe tornare di moda. Al momento è in prestito oneroso (2,5mln) al Villarreal, ma sta giocando molto poco e il Real non ne è affatto felice. Ecco perché starebbero pensando di richiamarlo a gennaio e girarlo in prestito a un altro club. La cessione non è contemplata: vorrebbero almeno 30 milioni per un classe 2001.

Ecco dunque che potrebbe farsi avanti il Milan, club che, come detto, ha ottimi rapporti con la Casa Blanca. Il 19enne Kubo è considerato tra i più grandi talenti sia in Spagna che in Giappone e ha esattamente le caratteristiche che piacciono a Stefano Pioli: può giocare su tutto il fronte offensivo. Ha nel dribbling e nella rapidità i propri punti di forza. Il Milan è attento, pronto eventualmente ad approfittarne.

VIDAL SFIDA BENNACER >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>