Calciomercato Milan – Brahim Díaz, per il futuro ogni opzione è lecita

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Brahim Díaz, come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, si è trasferito dal Real Madrid al Milan. Per ora, però, soltanto con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2021.

Una stagione in prestito al Milan per il malagueño

Pertanto, stando così le cose, al termine dell’attuale stagione, Brahim Díaz dovrebbe far ritorno alla ‘Casa Blanca‘. La ‘rosea‘, però, ha sottolineato come siano ottimi i rapporti tra Milan e Real Madrid.

Futuro, è tutto aperto: sarà Madrid o Milano?

Dunque, i club si riaggiorneranno nel corso della stagione e, per il futuro di Brahim Díaz, ogni opzione è ritenuta lecita. Potrebbe tornare a Madrid o restare a Milano. LE DICHIARAZIONI ODIERNE DI ANDRIY SHEVCHENKO ALLA GAZZETTA >>>