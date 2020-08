Calciomercato Milan – Obiettivo fascia destra: Dumfries è in pole

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul mercato in entrata del Milan. Maldini e Massara sono già al lavoro da diverse settimane, con la priorità che sembra essere stata individuata sulla fascia destra.

A metà giugno il Milan ha chiuso per Kalulu, terzino classe 2000 svincolato dal Lione, ma è chiaro che stiamo parlando di un giovane di prospettiva, non ancora pronto per essere il titolare di una grande squadra. Per questo i rossoneri pensano in particolar modo a due calciatori molto interessanti: Denzel Dumfries, 24enne olandese del Psv, e a Emerson Royal, 21enne brasiliano del Barcellona.

Dumfries convince la dirigenza perchè è considerato un giocatore completo, sia bravo tecnicamente e sia dotato di una buona struttura fisica. Prezzo? 18 milioni di euro. Emerson Royal, invece, ha una valutazione di oltre 20 milioni di euro, ma la sensazione è che ci sia margine per trattare, anche perchè potrebbe arrivare la cessione di Davide Calabria, che consentirebbe una plusvalenza netta.

Si cerca anche un difensore centrale (Milenkovic è un obiettivo), ma nel mirino ci sono anche altri ruoli: un centrocampista e un attaccante. Per quest’ultimo va individuato ovviamente un profilo che possa fare da vice Ibrahimovic, visto che lo svedese ha dimostrato di voler giocare quante più partite possibili. A centrocampo due nomi caldi: il primo è quello di Florentino Luis, calciatore del Benifica, e secondo quello di Tonali, ma, come scritto dalla redazione di Pianetamilan.it, il regista è sempre più vicino all’Inter.

