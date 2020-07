PM – Calciomercato Milan: Tonali e il derby con l’Inter. Le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, è uno dei calciatori italiani più ambiti sul mercato. Nelle ultime settimane si è parlato di derby mercato tra Milan e Inter, ma la situazione ormai sembra delinearsi, anche perchè il presidente Cellino ha già dichiarato di aver promesso al calciatore che sarà ceduto.

Secondo quanto viene appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, Tonali è molto vicino all’Inter. Il trasferimento non è addirittura avviato alla conclusione, così come scritto questa mattina dal Corriere della Sera, ma difficilmente il centrocampista scapperà ai nerazzurri: trova conferma l’offerta da 35 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto.

E il Milan? Tonali piace parecchio, ma i rossoneri al momento non hanno avanzato un’offerta al Brescia, consapevoli del fatto che non hanno intenzione di superare o quantomeno pareggiare la proposta dell’Inter. Maldini e Massara avrebbero probabilmente ancora spazio per inserirsi, ma solo nel caso in cui arrivasse un’offensiva da parte del Diavolo nelle prossime ore. Insomma, Tonali, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà un nuovo calciatore nerazzurro nella prossima stagione.

PIOLI INTANTO LASCIA UN MESSAGGIO ALLA SOCIETA’ >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NOVITA’ DELL’ULTIM’ORA

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓