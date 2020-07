Pioli: “Tonali? I giocatori di talento servono sempre. Saremo più competitivi”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine della conferenza stampa tenuta al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) per la vigilia di Milan-Cagliari. Questa le dichiarazioni di Pioli:

Su Milan-Cagliari: “Una vigilia particolare, sappiamo che sicuramente non possiamo cambiare il sesto posso in classifica, ma possiamo toglierci una soddisfazione, migliorare i punti in classifica e fare una grande prestazione contro il Cagliari. Poi ci sarà un rompete le righe necessario, i ragazzi l’hanno meritato, hanno dato tutto e hanno bisogno di staccare un po’. Ma sarà per così poco che non avranno tempo di perdere quello che di buono hanno fatto finora”.

Sull’aver giocato una seconda parte di stagione a porte chiuse: “Un peccato non aver potuto condividere con i tifosi le vittorie importanti conseguite in casa davanti le big che erano mancate. I tifosi ci hanno sempre sostenuto nei momenti difficili, a testimonianza di un popolo che ci vuole aiutare sempre. Ci auguriamo di toglierci soddisfazioni e di poterle regalare a loro nella prossima stagione”.

Sullo svelare la formazione di domani: “Lo farei molto volentieri, ma le posso assicurare che non la so. E’ troppo importante l’allenamento di oggi. Nella testa ce l’ho, ma devo sincerarmi che la condizione fisica dei miei calciatori me lo consenta. Domani è importante finire bene la stagione”.

Sul possibile arrivo di Sandro Tonali: “Innanzitutto credo che al Milan i giocatori di talento servano sempre, più o meno giovani non è così rilevante. Abbiamo intenzione di fare qualche innesto che possa migliorare il nostra organico, anche e soprattutto se riusciremo a conquistare i gironi di Europa League. Non credo che la squadra abbia bisogno di tanti innesti, ma la società ci sta lavorando e la proprietà è disposta ad investire. Dal 24 agosto ci aspettiamo dei rinforzi e saremo ancora più competitivi”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI DI PIOLI IN CONFERENZA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓