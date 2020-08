PM – Calciomercato Milan: le ultime sui rinnovi di Ibrahimovic e Donnarumma

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan, in attesa della gara di questa sera contro il Cagliari a San Siro, continua a lavorare per costruire la squadra in vista della prossima stagione. In primo piano Paolo Maldini e Frederic Massara, che cercheranno di rinforzare una rosa che comunque ha dimostrato di essere competitiva in questa seconda parte di stagione.

La priorità però in questo momento è data ai rinnovi di Zlatan Ibrahimovic e di Gianluigi Donnarumma. Nelle ultime ore sui social si era diffusa la notizia di un possibile annuncio del prolungamento dello svedese alla fine della partita contro il Cagliari. Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, questa sera non ci sarà nessun annuncio.

I contatti tra Maldini, Massara e Raiola sono costanti nelle ultime ore, ma non sono previste novità consistenti nei prossimi giorni. La sensazione è che prevalga al momento ottimismo sul buon esito delle due operazioni, ma non siamo ancora a una svolta. Ibrahimovic e Donnarumma sono due giocatori importanti e dunque ci vorrà ancora un po’ di tempo per arrivare a una fumata bianca.

