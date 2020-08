Ronaldo svela: “Trasferimento al Milan? Volevo tornare all’Inter”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ronaldo “Il Fenomeno”, ex attaccante di Barcellona, Inter, Real Madrid e Milan, nell’intervista rilasciata a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, ha svelato alcuni retroscena legati al suo passaggio in rossonero, arrivato nel gennaio 2007.

“Il passaggio al Milan? Sembra comodo dirlo dopo, ma è solo e soltanto la realtà: io volevo tornare all’Inter. Di più: ho fatto di tutto per tornare all’Inter. Ho aspettato tutto il tempo possibile per dare all’Inter il tempo di dirmi sì o no: quando non arriva né un sì né un no, vuol dire che è no – spiega Ronaldo -. Per il Milan era sì e io in quel momento, più che traditore, mi sentivo un po’ tradito per essere stato “rifiutato”: era una scelta impopolare, ma nella mia vita non ho mai avuto paura di farne. E oggi per me non ha nessun senso chiedermi se lo rifarei. Se l’ho fatto è perché in quel momento sentivo che era la cosa da fare: né giusta né sbagliata, ce l’avevo in testa e c’era un perché. Berlusconi e soprattutto Galliani mi volevano bene, molto: il rapporto con loro è un ricordo che mi fa sorridere ancora oggi. Il legame si è interrotto, la stima è rimasta – conclude Ronaldo -.

