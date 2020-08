Milan, Pioli vuole alzare l’asticella. Ibrahimovic apprezza

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha voluto alzare l’asticella in vista della prossima stagione.

Pioli, infatti, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari, ha postato il focus, dichiarando apertamente che nella prossima stagione l’obiettivo sarà entrare in Champions League. Parole importanti e apprezzate dallo stesso Ibrahimovic, che per restare vuole un Milan competitivo ai massimi livelli, così come ha dichiarato più volte.

CONTI SVELA LA DATA DEL RADUNO