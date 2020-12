Calciomercato Milan – Obiettivo centrocampista: avanzano due nomi

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il punto a centrocampo

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sul mercato del Milan. L’obiettivo primario è quello del difensore centrale (Simakan in pole position), ma probabilmente verrà acquistato anche un centrocampista.

A tal proposito, occhio ai nomi di Boubakary Soumarè del Lille e di Koaudio Kone del Tolosa (quest'ultimo è stato uno dei nomi anticipati da Pianetamilan). Bisogna capire se l'eventuale acquisto di Kone possa esserci già a gennaio o eventualmente farlo slittare in estate. In attacco c'è nel mirino Janis Antiste, classe 2002, compagno di squadra di Kone al Tolosa. Infine un altro nome accostato al Milan nelle ultime ore è quello di Riqui Puig del Barcellona. Il centrocampista, che ha già una discreta esperienza in prima squadra, potrebbe far comodo alla mediana rossonera.