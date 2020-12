Calciomercato Milan – Doppio colpo dal Napoli: Maldini ci prova | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: due colpi dal Napoli

MILAN NEWS– Il mercato di gennaio sta per iniziare, con Maldini e Massara che stanno lavorando intensamente nelle ultime ore. L’obiettivo è quello di rinforzare la rosa, facendo però ovviamente attenzione ai conti. Come detto più volte al direttore dell’area tecnica, il Milan proverà a cogliere eventuali occasioni, con prestiti o magari ingaggiando giocatori in scadenza.

A tal proposito, ci sono due giocatori molto interessanti. Stiamo parlando di Arkadiusz Milik e Nikola Maksimovic. Entrambi sono in scadenza di contratto con il Napoli, e entrambi non sembrano in alcun modo intenzionati a rinnovarlo. Il presidente De Laurentiis, si sa, è un osso duro, ma è chiaro che il rischio di perdere i due giocatori a parametro zero a giugno è elevato, a meno che non ci sia qualche offerta importante a gennaio.

L’ingaggio di Milik permetterebbe al Milan di tappare la falla relativa al vice di Zlatan Ibrahimovic. Il polacco avrebbe la possibilità di giocare con continuità, visto che lo svedese non può giocarle tutte, e allo stesso tempo potrebbe diventare una soluzione importante da sfruttare a partita in corso. Il Napoli continua a chiedere 15 milioni di euro, ma difficilmente ci sarà qualcuno disposto ad offrire tale cifra, considerando appunto la scadenza a giugno.

Discorso simile anche per Maksimovic. La Gazzetta dello Sport scrive di un addio certo tra il serbo e il Napoli, con il contratto in scadenza nel 2021 che non verrà rinnovato. L’ex Torino è un difensore che conosce bene la Serie A e dunque può sicuramente essere considerato un’alternativa più che affidabile a Romagnoli e Kjaer. Grazie a Gattuso conosce perfettamente i meccanismi della difesa a quattro, e dunque non ci sarebbero problemi di inserimento con Pioli. In più il calciatore ha come procuratore Fali Ramadani, che ha incontrato più volte Maldini e Massara. Insomma, vedremo cosa succederà, ma il club rossonero è alla finestra in attesa di eventuali sviluppi. Calciomercato Milan: Raiola porta un top dalla Juventus. VAI ALLA NOTIZIA>>>