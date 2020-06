Calciomercato Milan – Nuovo contatto per Milenkovic e Jovic

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, è previsto, per la settimana prossima, un nuovo confronto tra il Milan e Fali Ramadani, agente di Nikola Milenkovic e Luka Jovic, difensore della Fiorentina ed attaccante del Real Madrid, entrambi calciatori serbi classe 1997.

Il nome di Jovic è il primo nome sulla lista del Milan per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Il Milan, nel confronto con Ramadani, vuole approfondire il discorso legato ai costi del cartellino del numero 18 delle ‘Merengues‘ e studiare i margini di fattibilità dell’operazione.

Il club di Via Aldo Rossi, per Jovic, vuole proporre un prestito biennale con diritto o obbligo di riscatto nel 2022: troppi, infatti, i 55 milioni di euro che il Real Madrid chiederebbe, adesso, per cedere il suo cartellino a titolo definitivo. Più complicato, per ‘calciomercato.com‘, arrivare a Milenkovic.

Il numero 4 viola, infatti, ha una valutazione elevata. Il fatto, però, che non abbia ancora raggiunto l’accordo con la Fiorentina per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2022 potrebbe essere un fattore importante su cui lavorare per abbassare le pretese del club di Rocco Commisso per il calciatore. RALF RANGNICK, INTANTO, HA GIÀ PRENOTATO IL SUO PRIMO COLPO >>>