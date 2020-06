Calciomercato Milan – Jovic rimane il primo nome per l’attacco

CALCIOMERCATO MILAN – Work in progress per il Milan. In vista della prossima stagione sono molte le incognite rossonere, a partire dalla situazione in attacco. Sembra ormai scontato l’addio di Zlatan Ibrahimovic a fine stagione; per questo motivo i rossoneri dovranno guardarsi intorno per cercare un degno sostituto. Secondo quanto riferisce ‘La Stampa’, il primo nome in cima alla lista dei desideri risponde al nome di Luka Jovic, attaccante serbo classe 1997 in uscita dal Real Madrid.

