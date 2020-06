Ibrahimovic, si allungano i tempi di recupero: ecco quando potrebbe tornare

MILAN NEWS – Come ammesso da Stefano Pioli in conferenza stampa, le condizioni di Zlatan Ibrahimovic sono migliorate a vista d’occhio, tanto da permettergli di allenarsi con la squadra nei giorni scorsi. Nonostante questa buona notizia apparente la verità potrebbe essere un’altra: secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, il recupero dello svedese potrebbe slittare fino al match contro la Juventus. In tal caso, Ibra salterebbe anche le partite contro Spal e Lazio.

