Calciomercato Milan – Nuovi passi in avanti per Rodríguez al Torino

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione sul summit, avvenuto ieri sera, tra Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, e Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, che si sono incontrati per parlare del trasferimento di Ricardo Rodríguez in granata.

Incontro complesso, viene definito, ma nel quale Vagnati e Massara hanno compiuto dei passi in avanti nella trattativa che, quasi certamente, porterà il terzino sinistro svizzero, classe 1992, alla corte del nuovo allenatore del Torino, Marco Giampaolo, in tempi piuttosto rapidi.

Il Milan, infatti, intende privarsi di Ricardo Rodríguez, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2021 ed il giocatore, dal canto suo, vuole tornare a lavorare con Giampaolo, suo allenatore in rossonero per pochi mesi all’inizio dell’ultima stagione. Servirà, comunque, ancora un incontro tra Vagnati e l’entourage del laterale ex Wolfsburg per stendere il contratto triennale, da 1,5 milioni di euro l’anno, che Ricardo Rodríguez ha già accettato.

Quanto costerà il calciatore al Torino? Questo, al momento, è l’unico intoppo nell’operazione prima della fumata bianca: c’è una distanza, seppur minima, tra offerta granata (3 milioni di euro bonus compresi) e richiesta rossonera (3,8, con percentuale variabile molto ridotta). Nuovi contatti tra le parti sono previsti oggi.

PERCHÉ IL MILAN CHIEDE QUELLA CIFRA? ECCO LA SITUAZIONE DI RODRÍGUEZ A BILANCIO >>>