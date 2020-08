Calciomercato Milan – Cessione Rodríguez: ecco quanto si vuole incassare

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Rientrato lo scorso 1° luglio dal prestito al PSV Eindhoven (la Eredivisie olandese, così come la Ligue 1 francese, non ha ripreso a giocare, terminando, quindi, anzitempo la stagione 2019-2020), Ricardo Rodríguez non resterà al Milan.

Il terzino sinistro svizzero, classe 1992, è sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi ancora per una stagione, fino al 30 giugno 2021 ma, come riferito da ‘calciomercato.com‘, nei giorni scorsi gli è stato comunicato come non rientri più nei piani tecnici del Milan e, pertanto, può trovarsi una nuova sistemazione.

Rodríguez, che piace ad un paio di club nella Bundesliga tedesca (Hertha Berlino e TSG Hoffenheim, nello specifico), pesa, nel bilancio del Milan, per poco più di 3,5 milioni di euro. Il Diavolo, dalla sua cessione, conta di ricavare almeno 5 milioni di euro. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓