Cessione Rodriguez, 2 club di Bundesliga interessati: il Milan fissa il prezzo

CALCIOMERCATO MILAN – Il PSV Eindhoven non riscatterà Ricardo Rodriguez, il quale tornerà al Milan in quanto ha un contratto fino al giugno 2021. Ma una permanenza in rossonero è da definirsi impossibile. Non solo non avrebbe spazio per via di Theo Hernandez, ma il rapporto con i tifosi è oltremodo ai minimi storici.

Ma le intenzioni del Milan con Rodriguez sono chiare: vuole venderlo. Ma a che cifre? Secondo Nicolò Schira, si parla di una richiesta di 5 milioni di euro. Cifra bassisima, che fa capire bene lo scarso rendimento che lo svizzero ha avuto anche in Eredivisie. Ci sarebbero due club della Bundesliga interessati: Hertha Berlino e Hoffenheim.

Inoltre Rodriguez gradirebbe un ritorno in Bundesliga, da dove è arrivato nell’estate 2017. Il Milan di Massimiliano Mirabelli lo prelevò dal Wolfsburg per circa 15 milioni di euro. Lo svizzero il prossimo agosto compirà 28 anni (è un classe 1992).

