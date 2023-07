Calciomercato Milan – Domani nuovi contatti per Danjuma e Chukwueze

Secondo quanto riportato da Daniele Longo sul proprio profilo Twitter, nella giornata di domani il Milan avrà nuovi contatti con il Villarreal per Danjuma e Chukwueze . Per il primo si parla di un possibile prestito con diritto di riscatto, mentre per il secondo il club spagnolo non cede dalla richiesta di 35 milioni di euro .

Il Milan, dunque, torna alla carica per regalare a Stefano Pioli due esterni in grado di fare la differenza sulle fasce. Ma non solo, poiché sempre Longo spiega che per un altro obiettivo di mercato, Yunus Musah, i rossoneri sono sempre più vicini.