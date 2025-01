Calciomercato Milan, nuova offerta per Orsolini: ecco tutti i dettagli

Il Milan avrebbe pronta una nuova offerta per Riccardo Orsolini: ecco come i rossoneri vorrebbero convincere il Bologna per acquisirlo

Fabio Barera Redattore 25 gennaio 2025 (modifica il 25 gennaio 2025 | 21:32)

Il Milan nelle prossime ore sarebbe pronto a fare una nuova offerta al Bologna per Riccardo Orsolini. Nella giornata di ieri, venerdì 24 gennaio, Gianluca Di Marzio ha lanciato l'indiscrezione dell'interesse dei rossoneri per l'esterno rossoblù. Questo perché l'intenzione del Diavolo sarebbe quella di rinforzare quella fascia con l'innesto di un nuovo calciatore in caso di addio di Samuel Chukwueze, che per altro potrebbe essere inserito nell'operazione. Proprio in questo senso i colleghi di 'Sky Sport' hanno fornito alcune novità in merito attraverso il proprio sito ufficiale.