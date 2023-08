Calciomercato Milan – Nuova offerta del Fenerbahce per Krunic: i dettagli

Secondo quanto riportato da SportMediaset, continuano i contatti fra il Fenerbahce e il Milan per il trasferimento di Rade Krunic

Secondo quanto riportato da SportMediaset, continuano i contatti fra il Fenerbahce e il Milan per il trasferimento di Rade Krunic . Il bosniaco è un obiettivo del club turco ma i rossoneri avrebbero fissato il prezzo. Una cifra che, però, la prima offerta del Fenerbahce non avrebbe raggiunto.

Il Milan, infatti, chiederebbe almeno 12 milioni di euro per lasciar andare il centrocampista bosniaco. Tramite gli intermediari, il Fenerbahce avrebbe proposto una seconda offerta, stavolta da 8 milioni di euro. Nonostante tutto, le parti starebbero continuando a parlare, con la trattativa che potrebbe andare avanti per far contenti tutti.