Calciomercato Milan, Nunez piace tanto: svelato la richiesta del Liverpool

Il Milan è alla ricerca di una attaccante in questo calciomercato e continua a resistere il nome di Darwin Nunez. Il discorso sul reparto avanzato è sempre il solito in casa rossonera. Luka Jovic ha salutato definitivamente dopo non aver firmato il rinnovo di contratto. Tammy Abraham, invece, non ha convinto del tutto e, non venendo riscattato, è tornato alla Roma, che lo aveva ceduto in prestito alla società di via Aldo Rossi. L'addio temporaneo di Francesco Camarda, che è stato ceduto in prestito al Lecce, costringe la dirigenza ad affiancare un altro profilo a Santiago Gimenez.