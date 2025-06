Mercato Milan bollente! Nunez e Retegui per l’attacco: Allegri vuole…

Il nostro Stefano Bressi ci aggiorna riguardo le ultime notizie sul mondo Milan. Un calciomercato a dir poco bollente per i rossoneri

Il nostro Stefano Bressi ci aggiorna riguardo le ultime notizie sul mondo Milan. Un calciomercato a dir poco bollente per i rossoneri che vede i dirigenti del Diavolo a lavoro per donare a Massimiliano Allegri un attaccante di prima fascia. I nomi sono quelli di Darwin Nunez, del Liverpool, e Mateo Retegui, dell'Atalanta. Ma non solo. Vuoi saperne di più? Clicca sul video qui sotto!