Calciomercato Milan – Novità su Lingard: ecco la sua iniziativa

CALCIOMERCATO MILAN – Jesse Lingard, classe 1992, esterno offensivo inglese del Manchester United, può lasciare i ‘Red Devils‘ al termine di questa stagione.

Il club, infatti, gli avrebbe già dato carta bianca per trovare una nuova sistemazione per la stagione 2020-2021. Sebbene sia sceso in campo, finora, in questa stagione per ben 35 volte tra Premier League, Europa League e coppe nazionali, con 2 gol e 2 assist all’attivo, Lingard è finito spesso nel mirino della critica dei tifosi del Manchester United.

Ecco perché il calciatore, nel giro della Nazionale dei ‘Tre Leoni‘ e sotto contratto con i rossi di Manchester soltanto fino al 30 giugno 2021, starebbe pensando di provare un’esperienza all’estero per rilanciarsi in grande stile. In particolare, secondo quanto rivelato da ‘90min.com‘, Lingard vorrebbe sbarcare nella Serie A italiana.

In contatto con gli ex compagni di squadra Chris Smalling e Ashley Young, oggi rispettivamente calciatori di Roma e Inter, Lingard starebbe chiedendo loro come si vive in Italia e come si gioca nel calcio italiano. Il Milan, interessato al giocatore britannico già da qualche mese, aspetta e mantiene gli occhi aperti su Lingard per un possibile affare ‘low cost‘. QUESTE LE ULTIME DI MERCATO SUGLI EVENTUALI RINFORZI ROSSONERI IN DIFESA >>>