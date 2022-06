Calciomercato Milan – Non tramonta l’idea Scamacca: la strategia

Non passa di moda Gianluca Scamacca per quanto riguarda il calciomercato del Milan. A svelare la possibile strategia per l'attaccante del Sassuolo è 'La Gazzetta dello Sport'. La 'rosea' torna a suggerire il nome di Scamacca ai rossoneri, come spesso fatto negli ultimi giorni. La punta della Nazionale di Mancini dovrebbe partire ancora una volta titolare questa sera contro la Germania in Nations League. Pur non brillando e non segnando, il CT dà fiducia al classe 1999. Il Sassuolo, come noto, è bottega cara e spara alto per i suoi migliori calciatori: 40 milioni per portare via Scamacca da Reggio Emilia. Inoltre il Milan sembra già aver completato il reparto. Divock Origi, infatti, si andrebbe ad aggiungere a Giroud e Ibrahimovic, oltre a Rebic che può essere impiegato anche da prima punta.