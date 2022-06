Milan, il Sassuolo chiude per Agustin Alvarez: via libera per Scamacca?

Il Sassuolo ha preso Agustin Alvarez , promettente attaccante del Peñarol . Il suo acquisto potrebbe dare il via libera alla partenza di Gianluca Scamacca , che interessa a diversi club tra cui il Milan . I neroverdi, intanto, si sono assicurati il classe 2001, battendo la concorrenza del Bayer Leverkusen e del Southampton. Come riporta 'Sky Sport', Agustin Alvarez si trasferirà in Italia per una cifra compresa tra gli 11 e i 12 milioni di euro .

Occhio però al ruolo. Sebbene nasca come centravanti puro, Alvarez può agire anche come seconda punta. L'uruguaiano, infatti, è abile a giostrare su tutto il fronte offensivo. Dunque non è esclusa una possibile cessione di Giacomo Raspadori. Anche quest'ultimo, come Scamacca, piace al Milan.