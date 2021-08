Calciomercato Milan – Non tramonta la pista Ceballos: la situazione

Dani Ceballos è un nome sempre presente tra i dirigenti del Milan per rafforzare la rosa in questa sessione di calciomercato

Dani Ceballos è un nome in orbita Milan in questo calciomercato. Lo spagnolo è tornato al Real Madrid dopo i due anni trascorsi in prestito in Premier League con la maglia dell' Arsenal , ma il suo futuro è tutto da scrivere. Nei giorni scorsi, si è insistentemente parlato di una sua permanenza a Madrid visto l'infortunio di Toni Kroos , ma non è da escludere che i Blancos lo cedano ugualmente e comprino sul mercato un altro centrocampista.

Il Corriere dello Sport fa sapere che i rossoneri non hanno mai accantonato l'idea Ceballos per la trequarti, anche se il profilo di Isco è quello che intriga maggiormente il club di via Aldo Rossi. L'amichevole in programma oggi tra Milan e Real Madrid potrebbe essere, per le due società, la giusta occasione per parlare di mercato. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: novità su Isco, Pobega e non solo