Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Ceballos non parte: ecco perché”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Dani Ceballos, tornato al Real Madrid dopo due anni all'Arsenal, non dovrebbe più andare via

Il Milan, alla ricerca di un trequartista per questo calciomercato estivo, non prenderà Dani Ceballos. Questo, almeno, è quanto ha sostenuto nelle ultime ore 'AS', quotidiano sportivo iberico, analizzando la situazione di Ceballos, classe 1996, rientrato alla 'Casa Blanca' dopo due anni in prestito all'Arsenal.