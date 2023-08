Calciomercato Milan – Non tramonta l’idea Lukaku: ecco perché

Come riportato da SportMediaset, infatti, qualora l'intreccio tra Juventus e Chelsea, in cui sarebbe incluso anche Dusan Vlahovic, non andasse a buon fine, il Milan potrebbe provare un ultimo affondo. I dirigenti rossoneri approfitterebbero della volontà del club inglese di liberarsi del belga offrendo una formula di prestito con diritto di riscatto. Insomma, la telenovela di Lukaku rischia di intrattenerci fino alla chiusura di questa entusiasmante finestra di mercato estiva. LEGGI ANCHE: Milan, chi è Redondo? Ruolo, dati e skills >>>