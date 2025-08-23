Calciomercato Milan, non solo Vos: altri giovani talenti in partenza

Pianeta Milan
Nicolò Schira, esperto di calciomercato, parla anche dei giovani del Milan Futuro: non solo Silvano Vos in partenza. Ecco le ultime novità
Non solo Milan: la dirigenza rossonera è concentrata anche sul Milan Futuro. Il progetto rossonero, che ripartirà dalla Serie D, potrebbe vedere la sua rosa rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione. Silvano Vos, ad esempio, potrebbe lasciare il Diavolo in prestito, ma non sarebbe l'unico giocatore in partenza: altri giovani rossoneri potrebbero lasciare il Milan.

Calciomercato Milan Futuro, Vos e non solo: tanti talenti non vogliono giocare in Serie D

"Andrei Coubis, Matteo Dutu, Silvano Vos e Chaka Traorè sono pronti a lasciare il Milan Futuro. Non vogliono giocare in Serie D".

Vedremo se tutti questi giocatori lasceranno il Milan Futuro (e in Milan in generale) e con quali formule, se con semplici prestiti o a titolo definitivo.

