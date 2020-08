Calciomercato Milan – Non solo Rodríguez: il Torino vuole anche Krunic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ieri sera incontro tra Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino e Frederic ‘Ricky’ Massara, direttore sportivo del Milan, per discutere del trasferimento di Ricardo Rodríguez in maglia granata. C’è ancora un po’ di distanza tra domanda ed offerta, ma la trattativa è ben avviata e dovrebbe concludersi in tempi relativamente brevi.

Il Torino, però, che da quest’anno è affidato alla conduzione tecnica dell’ex allenatore del Milan, Marco Giampaolo, vuole anche un altro calciatore rossonero. Si tratta di Rade Krunic, classe 1993, centrocampista bosniaco che, nella sua prima stagione con il Diavolo, non ha giocato moltissimo e che potrebbe cambiare aria. Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha ricordato come il Milan abbia pagato Krunic 9 milioni di euro un anno fa e che, in caso debba cederlo, vuole indietro la stessa cifra.

Qualora Milan e Torino arrivassero ad un accordo per il trasferimento di Krunic sotto la Mole Antonelliana, poi, i rossoneri dovrebbero sostituire, anche numericamente, l’ex Empoli in rosa. CENTROCAMPO MILAN 2020-2021: ECCO IL NOME PIÙ CALDO DEL MOMENTO >>>