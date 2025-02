Calciomercato Milan, non solo Giménez: Joao Felix ora è più vicino

Joao Felix è un jolly d'attacco che può restituire imprevedibilità a un reparto che sembra aver perso ispirazione e fantasia. La trattativa tra club per giungere a un’intesa sarebbe molto più semplice rispetto a quella impostata con il Feyenoord per arrivare a Giménez.

Il suo manager è lo stesso di Conceição e spinge per i rossoneri

Il Milan, infatti, prenderebbe Joao Felix in prestito dal Chelsea e, poi, ridiscuterebbe la sua conferma in estate con formula da studiare. Dopo le esperienze con Benfica, Atlético Madrid, Barcellona e 'Blues', il giocatore cerca la definitiva affermazione e a Londra fa fatica. Mendes spinge per portarlo al Milan. LEGGI ANCHE: Rivoluzione Milan, calciomercato bollente: in vista tante operazioni clamorose >>>